Кавказ попросили поддерживать лучше

Счетная палата признала неэффективными меры государственной поддержки регионов Северного Кавказа в 2017-2019 годах, сообщается в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что за два первых года действия программы регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) было предоставлено субсидий на 8,8 миллиарда рублей. 5,5 миллиарда из них было выделено из федерального бюджета. В 2019 году было выделено еще 2,4 миллиарда рублей.

Средства выделялись на выполнение инвестиционных проектов. Всего их было запланировано 27, однако выполнено только 9. В СКФО было создано всего 577 рабочих мест, что не сильно сказалось на экономической ситуации в регионе.

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Также за время действия программы было привлечено недостаточно внебюджетных инвестиций, отметили аудиторы Счетной палаты: 22 процента от запланированного объема в 2017 году, 36 процентов — в 2018-м.

При этом реализация инвестпроектов через корпорации развития на средства субсидий остается сложной и непрозрачной, констатировала Счетная палата. Минкавказа поздно утвердило программу и перечень проектов на 2019 год, из-за чего сроки их реализации также могут быть сорваны.

После публикации отчета министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев признал недостатки и пообещал устранить их, при этом отметил, что за время, прошедшее с проверки, было дополнительно реализовано три инвестпроекта.

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