Назван лучший для бизнеса регион России

Регионом России с самой быстрорастущей прибылью компаний стала Ульяновская область. В первом полугодии 2019 года совокупная прибыль местных предприятий выросла более чем в 15 раз. Об этом говорится в результатах исследования прибыльности российского бизнеса, выполненного аудиторско-консалтинговой международной сетью FinExpertiza (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В первом полугодии текущего года совокупная прибыль ульяновских предприятий и организаций достигла 15,2 миллиарда рублей. В аналогичный период прошлого года она составила 984 миллиона рублей. Главным драйвером роста прибыли в регионе в 2019 году стали производство лекарственных средств (выросло в 3,9 раза), металлургическое производство (плюс 84,1 процента), производство кокса и нефтепродуктов (плюс 42,4 процента), производство резиновых и пластмассовых изделий (плюс 35,8 процента), а также напитков (плюс 25 процентов). Экспорт товаров региона увеличился в 4,2 раза, а весь внешнеторговый оборот — в 2,4 раза.

Материалы по теме «С российской экономикой не все так просто и понятно» Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями

На втором месте среди российских регионов по динамике роста прибыли в первом полугодии 2019 года оказался Ненецкий автономный округ, где прибыль выросла более чем в 12 раз. На третьем месте — Брянская область с ростом прибыли почти в 11 раз. В десятку регионов с самой динамично растущей прибылью компаний и организаций также вошли Чувашия (рост в 6,5 раза), Республика Алтай (в 4,3 раза), Новгородская область (в 3,9 раза) и Пензенская область (в 3,1 раза), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 2,9 раза), Магаданская область (в 2,9 раза) и Краснодарский край (в 2,6 раза).

7 октября сообщалось, что самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Однако в то же время три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!