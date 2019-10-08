У российских властей не получилось не повысить налоги

Минэкономразвития России предлагало не повышать ставки налогов в рамках специальных режимов для малого и среднего бизнеса в 2020 году, однако не нашло поддержки у Минфина, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ведомство выступало с предложением прибегнуть к практике, уже имевшей место в 2016-17 годах, когда основные налоги для малого и среднего бизнеса сохранялись без изменений вне зависимости от инфляции. Однако против выступил Минфин — ведомство указало на необходимость повышения налогов на размер инфляции по итогам 2019 года. Конкретный размер повышения в Налоговом кодексе не прописан. Для каждого из налогов существует отдельная формула.

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Основные налоги на малый и средний бизнес, использующий специальные режимы, вырастут в 2020 году на 4,9 процента. Проект соответствующего приказа опубликован на Федеральном портале нормативно-правовых актов.

Предполагается, что единый налог на вмененный доход (ЕНВД) вырастет на 2,009 процента, патент, применяемый индивидуальными предпринимателями, — на 1,592 процента, торговый сбор — на 1,382 процента.

Повышение станет самым значительным с 2015 года, когда рост составил 7,5 процента.

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