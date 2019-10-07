В России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае утверждения проекта вырастут единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патент и торговый сбор. При этом ЕНВД вырастет сильнее всего за пять лет — в 2015 году этот налог увеличивался на 7,5 процента.

По словам экспертов издания, ЕНВД является самым популярным налоговым режимом в секторе малого бизнеса, и очередное повышение выбьет из колеи многих предпринимателей. Аналитики предполагают, что рост налоговой нагрузки больнее всего ударит по предпринимателям в сфере торговли.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, с 2013 по 2017 год поступления от налогов в консолидированный бюджет выросли почти на 60 процентов, хотя ставки основных налогов в тот период оставались на прежнем уровне. В реальном выражении увеличение налоговых поступлений равнялось 19,9 процента, накопленный за пять лет рост ВВП составил только 1,2 процента. В ведомстве полагают, что рост налоговых поступлений связан именно с работой по «обелению» экономики.

Реальные располагаемые доходы населения падают год от года, и с 2014 года они опустились на 8,3 процента. По итогам 2019 года в Минэкономразвития ожидают, что доходы почти не вырастут.

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