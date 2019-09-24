Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России. Такого мнения придерживаются специалисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

Под выводом экономики из теневого сектора подразумевается вовлечение неформальной деятельности в регулируемый оборот. В результате работники, занятые в неформальном секторе, и сам бизнес начинают платить налоги в казну. Однако это, в свою очередь, приводит к падению реальных располагаемых доходов населения, считают в Минэкономразвития.

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По данным Росстата, в неформальном секторе работают 15,25 миллиона человек, или более 20 процентов занятых в экономике. В прошлом году скрытый фонд оплаты труда составлял более 13 триллионов рублей (12,6 процента ВВП), при этом в 2014-м он был больше — 13,8 процента ВВП. В целом, по официальным данным, доля ненаблюдаемой экономики в российском ВВП с годами падает.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, с 2013-го по 2017 год поступления от налогов в консолидированный бюджет выросли почти на 60 процентов, хотя ставки основных налогов в тот период оставались на прежнем уровне. В реальном выражении увеличение налоговых поступлений составило 19,9 процента, накопленный за пять лет рост ВВП составил только 1,2 процента. В ведомстве полагают, что рост налоговых поступлений связан именно с работой по «обелению» экономики.

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс. По ее словам, период перехода на новые правила тормозит бизнес. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов утверждает, что любое «обеление» в ситуации при отсутствии высоких темпов роста ВВП, как в России, означает дополнительное изъятие средств из потребления в пользу государства, что подрывает потребительский спрос.

По информации Росстата, реальные располагаемые доходы населения падают год от года и с 2014 года они опустились на 8,3 процента. По итогам 2019 года в Минэкономразвития ожидают, что доходы почти не вырастут.

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