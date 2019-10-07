Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области. Несмотря на это, три субъекта на Северном Кавказе показали наибольшую долю прибыльных компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Самым убыточным регионом стала Ростовская область: потери компаний составили 23,5 миллиарда рублей. Также в тройку регионов, где компании закончили полугодие с отрицательными результатами, вошли Дагестан (9,6 миллиардов рублей убытков) и Чечня (4,6 миллиарда рублей). Кроме того, потери понес бизнес в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

В то же время три из семи самых убыточных регионов — Ингушетия, Чечня и Дагестан — возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний. В Ингушетии прибыль получили 81,8 процента предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне — 78,6 процента предприятий, в Дагестане — 77 процентов.

Причины такой парадоксальной ситуации пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. По ее словам, это объясняется тем, что количество выходящих в плюс компаний велико, однако прибыль у них небольшая. «А вот вес убыточных организаций значителен», — добавила она.

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