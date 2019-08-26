Помощь бизнесу в России оказалась неэффективной

Две трети региональных налоговых преференций и льгот для бизнеса в России в прошлом году оказались неэффективными. Такая помощь принесла прибыль 87 миллиардов рублей, а общие убытки субъектов федерации от них оцениваются в 253 миллиарда рублей. К такому выводу на основе материалов Минфина пришли «Известия».

В ведомстве отметили, что полученные данные в дальнейшем учтут в межбюджетных отношениях. Предполагается, что к 2021 году объем льгот уменьшится до 165 млрд рублей, то есть на 35 процентов. Оценить эффективность преференций решили в прошлом году, когда потребовалась балансировка бюджета для поиска средств на национальные проекты.

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Лучше других регионов в прошлом году выступили Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где льготы приносили прибыль чаще всего. 38 российских регионов, в том числе Москва, обошлись без дополнительных расходов на преференции. Еще несколько регионов в ответ на запрос издания смогли привести примеры успешных проектов.

Эксперты расходятся в оценке этих цифр. Глава направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина не исключила, что с учетом непрозрачных практик распределения преференций результат мог быть хуже. В то же время она заметила, что реально оценить эффективность льгот сложно. Ведь производитель мог получить прибыль не за счет послаблений, а, например, из-за роста цен на его продукцию. Однако член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов назвал эффективность в 34 процента крайне невысоким показателем. Он напомнил, что существенная часть льгот предоставлена много лет назад, а потому не имеет ничего общего с целью ускорения экономики.

Ранее Минфин называл налоговые преференции одним из главных рисков для российского бюджета. За последние пять лет система недополучила около 720 миллиардов рублей только на федеральном уровне. В настоящее время в России действуют более 3,5 тысячи федеральных и региональных льгот на сумму порядка четырех триллионов рублей.

Преференции признаются эффективными, если дополнительные доходы от расширения оборотов предприятия и притока инвестиций оказываются больше, чем расходы на стимулирование деловой активности.

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