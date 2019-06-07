Мигранты получат налоговые льготы в России

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ), что ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для резидентов и нерезидентов в России могут уравнять с начала 2020 года, передает ТАСС.

Так, речь идет о снижении ставки подоходного налога для иностранцев в России до 13 процентов — уровня, установленного для россиян. Сейчас в отношении нерезидентов действует ставка в размере 30 процентов.

«Надо с начала следующего, я думаю. Это хорошая мера», — заявил Силуанов, добавив, что соответствующий законопроект будет представлен в Госдуму в осеннюю сессию.

Кроме того, по его словам, обсуждается возможность сокращения срока пребывания в России для получения статуса резидента со 180 до 90 дней.

В России с 2019 года увеличилась ставка налога на добавленную стоимость (НДС) — она выросла с 18 до 20 процентов. В Минфине подсчитали, что это будет приносить бюджету около 600 миллиардов рублей в год.

В процессе обсуждения налоговых изменений также предлагалось перейти к прогрессивной шкале НДФЛ или просто повысить ставки этого налога. Однако в кабмине тогда сочли, что эти меры будут неоправданно тяжелыми для россиян.

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