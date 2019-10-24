Траты миллиардов рублей на Кавказ оправдали

Инвестпроекты на Северном Кавказе, на которые в последние три года выделены восемь миллиардов рублей, задержались по срокам, а не провалились. С таким комментарием к выводам Счетной палаты выступило министерство по развитию Северного Кавказа, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Во вторник, 22 октября, Счетная палата указала, что из 27 запланированных на Северном Кавказе инвестпроектов реализованы только девять. Благодаря им, в регионе созданы 577 рабочих мест, что не слишком повлияло на экономическую ситуацию в регионе.

В комментарии министерства указано, что в реальности реализованы 12 проектов, с их помощью созданы 744 рабочих места и привлечены 2,7 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. Чиновники пообещали, что до конца года заработают еще десять проектов, которые позволят дополнительно привлечь в регион шесть миллиардов рублей.

Проблемы, как объяснили в Минкавказе, заключаются в слишком долгой подготовке проектов, а не в неэффективном расходовании средств. В ведомстве заявили, что каждый месяц проверяют ситуацию и пообещали учесть замечания Счетной палаты и контролировать ситуацию с показателями эффективности.

Ранее сообщалось, что дагестанские индивидуальные предприниматели оказались лидерами по объему выручки среди других регионов России. В среднем этот показатель у них в три раза выше, чем в Москве.

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