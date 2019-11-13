Депутат Госдумы перевел скандальную речь Кадырова

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев перевел выступление главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании за оскорбление чести в интернете. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Саралиева, Кадыров говорил о людях, «которые посредством интернета, различных форм социальных сетей пытаются внести смуту в единство чеченского народа», а также занимаются «провокациями, оскорблениями, так называемой пропагандой террора». «И мы не должны оставлять этих людей, которые задевают честь таким образом», — пояснил депутат.

Саралиев дважды подчеркнул, что слова Кадырова нельзя переводить буквально и надо понимать, кому они адресованы. «Это напрямую адресовано террористам, бандподполью, которое засело в просторах интернета и через интернет вербует молодежь, призывает их к военным действиям и убийствам мирного населения», — добавил парламентарий.

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По его словам, Кадыров также говорит, что готов взять на себя любую ответственность как руководитель и человек, «который борется с этим злом»: «Так как они хотят войны, эта категория людей, а мы хотим мира».

Кадыров призвал наказывать интернет-пользователей за оскорбление чести — «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». «Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — заявил политик, заверив, что готов понести за свои действия любое наказание. Сюжет опубликовала ЧГТРК «Грозный», на него обратила внимание «Русская служба Би-би-си», которая перевела речь главы Чечни.

Носители языка на условиях анонимности подтвердили «Московскому комсомольцу», что перевод выступления Кадырова достоверен, но отметили, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.

Пресс-секретарь главы Чечни назвал клеветой информацию о том, что Кадыров призывал убивать за оскорбление чести в интернете.

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