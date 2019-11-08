В «Би-би-си» ответили на упреки в неправильном переводе слов Кадырова

Британская телерадиовещательная компания «Би-би-си» настаивает на том, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести были переведены точно, передает «Интерфакс».

Представитель «Би-би-си» подчеркнул, что точность «является неотъемлемой составляющей» работы журналистов корпорации и они «уверены в собственном переводе с чеченского».

Таким образом пресс-служба корпорации ответила на заявление пресс-секретаря руководителя республики Альви Каримова об искажении слов Кадырова. Ранее он назвал клеветой информацию «Би-би-си» о том, что чеченский лидер призывал «убивать, сажать и пугать» за оскорбление чести в интернете.

«Русская служба Би-би-си» обратила внимание на заявление Кадырова 6 ноября. Согласно переводу, глава республики сказал, что «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Он также отметил, что готов преследовать обидчиков чести «даже если законы всех стран будут нарушены».

Выступление было показано в эфире ЧГТРК «Грозный», но без перевода на русский язык. Носители языка подтвердили, что перевод является достоверным, но подчеркнули, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.

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