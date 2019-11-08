Английский блогер извинился за слова о «чеченских цыпочках»

Английский блогер Бенджамин извинился за слова о «чеченских цыпочках», сказанные в ролике о путешествии в Чечню. Видеозапись с его извинениями появилась в сети в четверг, 7 ноября, пишет «Комсомольская правда».

Англичанин признал, что был не прав, и назвал свои слова некрасивыми. Кроме того, мужчина подчеркнул, что сделал это не намеренно.

Речь идет о видеоролике, который блогер записал, посетив Чечню. На первых кадрах можно увидеть, как он едет в купе поезда и мечтает о встрече с чеченкой. «Надеюсь, что когда-нибудь ночью, на какой-нибудь остановке, появится чеченская цыпочка и поделит со мной купе. И я смогу включить романтические огни. О, салам алейкум, сестра, хотели бы вы стакан "Балтика 7" выпить со мной?» — говорит Бенджамин. На данный момент эти слова вырезаны из ролика.

Жители и гости Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного телеканала или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей. Последний подобный инцидент произошел 3 октября, когда чеченец извинился за видео, на котором он поет «гори-гори ясно» на фоне пожара в торговом центре «Гранд-Парк» в Грозном. Свой поступок мужчина охарактеризовал как «не мужской» и «недостойный чеченца».

Также в июле чеченский подросток в программе телеканала «Грозный» со слезами на глазах принес извинения главе республики Рамзану Кадырову за то, что раскритиковал руководство Чечни. Оставшуюся часть эфира муфтий Салах Межиев общался с мальчиком. Он держал при себе папку с распечатанными комментариями подростка и отчитывал 16-летнего Магомеда Ахматова.

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