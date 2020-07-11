Ограбление банка в Петербурге попало на видео

Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На них видно, как грабитель в капюшоне и с медицинской маской на лице заходит в отделение. Он стреляет в воздух и, судя по поведению, требует сотрудницу положить деньги в его черную сумку. Женщина выполняет сказанное, после чего неизвестный уходит.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу в отделении «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов. Добычей грабителя стало около четырех миллионов рублей. Назывались приметы предполагаемого преступника: рост примерно 170 сантиметров, толстовка с оранжевой полосой на капюшоне. В результате происшествия никто не пострадал.

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