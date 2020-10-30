Россиянин украл дверь квартиры ради жены и попал под суд

Житель Брянска украл входную дверь одной из квартир в жилом доме. Мужчина совершил это преступление ради жены, сообщает региональное управление МВД на своем официальном сайте.

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Следователи выяснили, что 31-летний местный житель делал ремонт в квартире жилого дома и увидел в подъезде на площадке снятую с петель «бесхозную» дверь. Строитель воспользовался моментом и забрал ее с собой, пока никто из жильцов его не видел. Он установил дверь в квартире жены, а женщине рассказал, что купил дверь с рук.

Оставшийся без имущества собственник заявил о пропаже в полицию. Оказалось, что он поменял дверь на новую, а старую решил временно оставить в подъезде и потом продать. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». По данным издания «БрянскToday», мужчине грозит тюремный срок до пяти лет лишения свободы. На данный момент украденную дверь вернули владельцу.

Ранее в октябре житель Сызрани обокрал квартиру, где занимался ремонтом, а вырученные деньги потратил на похороны тещи. Мужчина вынес с жилплощади строительные инструменты, обои и электрические розетки. От продажи вещей он получил 50 тысяч рублей. Преступника задержали, завели уголовное дело и отправили в колонию строгого режима.

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