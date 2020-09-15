Москвичка вызвала сантехника и лишилась спрятанных в носке денег

В Москве полицейские проверяют информацию о краже из квартиры в Басманном районе. За помощью к ним обратилась женщина 1995 года рождения, лишившаяся спрятанных в носке сбережений, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Москвичка рассказала правоохранителям, что ее обокрал сантехник. «Денежные средства были в носке, прикреплены магнитом к трубе под ванной», — уточнили в пресс-службе. В общей сложности вызвавшая сантехника пострадавшая недосчиталась 230 тысяч рублей. В полиции выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, в августе, в Московском районе Санкт-Петербурга из дома главного бухгалтера украли 11 миллионов рублей. Воры забрались в квартиру на пятом этаже через окно, пока женщина была на даче. Помимо денег они украли у потерпевшей около 30 ювелирных изделий стоимостью 5 миллионов рублей.

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