Российская полиция поймала два года не выходившего из квартиры вора

Полиция поймала жителя Пензенской области, который на протяжении 10 лет был в федеральном розыске за кражу и скрывался от правосудия. Теперь его этапируют в колонию общего режима, где он проведет ближайшие два года, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Уточняется, что в 2010 году житель города Каменки уклонился от условного наказания за кражу запчастей из мастерской сельхозкооператива, за что и был объявлен в розыск. Более 10 лет он и его родственники предпринимали все возможные меры, чтобы не допустить его выдачи полиции.

В результате сотрудники правоохранительных органов установили, что разыскиваемый находится в поселке Лунево Московской области и живет на съемной квартире. «По словам задержанного, с 2018 года он ни разу не выходил из квартиры даже в подъезд», — сообщает пресс-служба ФСИН.

Ранее сообщалось, что бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал четыре истребителя за 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от следствия. Он выставил на продажу якобы листы железа, металлические пруты и четыре детали с названием «монтажный узел», которые на деле оказались боевыми самолетами.