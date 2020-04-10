Осужденный россиянин прятался в тумбочке от тюремщиков

Во Владимирской области осужденный спрятался в тумбочке от тюремщиков. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина был осужден за кражу и приговорен к шести месяцам исправительных работ. Сотрудники ФСИН установили, что он прячется в частном доме своих родителей. При осмотре дома, тюремщики нашли его в тумбочке под телевизором.

В настоящее время суд изменил ему наказание на лишение свободы в исправительном учреждении.

Ранее сообщалось, что в городе Щучье (Курганская область) 31-летний подозреваемый в тяжком преступлении, который пять лет скрывался от полиции, при задержании пытался спрятаться от бойцов спецназа «Гром» среди гробов в ритуальном агентстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



