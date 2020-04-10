Объявленный в розыск россиянин спрятался от бойцов спецназа среди гробов

В городе Щучье (Курганская область) 31-летний подозреваемый в тяжком преступлении, который пять лет скрывался от полиции, при задержании пытался спрятаться от бойцов спецназа «Гром» среди гробов в ритуальном агентстве. Об этом в пятницу, 10 апреля, в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС.

По данным ведомства, ритуальное агентство принадлежит матери задержанного. Сам мужчина находился в федеральном розыске пять лет по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как считает следствие, в 2015 году вместе с сообщником он причинил тяжкий вред здоровью своему земляку — и потерпевший до сих проходит лечение.

После нападения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Подозреваемый, который ранее был судим за мошенничество, скрылся, а его мать некоторое время спустя написала заявление об исчезновении сына, чтобы запутать следствие.

Накануне полицейские получили информацию о возможном местонахождении подозреваемого — и он был задержан. Как отмечают в МВД России, его сообщник уже осужден и отбывает наказание в исправительном учреждении.

14 мая 2018 года сообщалось, что подозреваемый в убийстве 18-летней студентки найден в стоге сена в поселке Николо-Петровка Красноярского края.

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