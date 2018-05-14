Россиянин попытался спрятаться от правосудия в стоге сена

Подозреваемый в убийстве 18-летней студентки найден в стоге сена в поселке Николо-Петровка Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, в этом населенном пункте у 47-летнего мужчины жили знакомые. Сейчас он задержан, мужчина уже был судим за убийство.

Девушка исчезла 11 мая после того, как выехала на такси из Минусинска в поселок Краснотуранск к родителям. Ее тело со следами насилия нашли в лесу недалеко от Краснотуранска. Было возбуждено дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК), полицейские искали водителя такси.

В феврале житель Новосибирска спрятался от пришедших в дом приставов в мешке с картофелем после того, как задолжал банку 200 тысяч рублей. Неплательщика обнаружили, когда он чихнул, и мешок свалился набок.

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