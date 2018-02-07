Сибиряк набрал долгов и прикинулся картофелиной

Житель Новосибирска задолжал 200 тысяч рублей по кредитам и спрятался от пришедших в дом приставов в мешке с картофелем, говорится на сайте регионального управления ФССП в среду, 7 февраля.

Сотрудников исполнительного ведомства на пороге дома встретила мать сибиряка. Она заявила, что сына нет дома, и предложила приставам убедиться в этом лично.

Должностные лица уже собирались покинуть жилье, но обратили внимание на то, что в стоящем на кухне мешке кто-то начал чихать. «Вдруг мешок завалился набок, после чего из него показался неплательщик», — отмечается в сообщении УФССП.

В управлении добавили, что мужчина был одет в красивый костюм-тройку и уже забронировал столик в ресторане для ужина с возлюбленной. Приставы описали бытовую технику должника, его мебель и электронику.

В декабре прошлого года сообщалось о задолжавшей по алиментам пермячке. Женщина спряталась от пришедших к ней сотрудников ФССП в сумке.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!