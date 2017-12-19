Приставы устроили засаду на безработного должника в очереди за iPhone X

В Новосибирске судебные приставы поймали задолжавшего по кредиту 120 тысяч рублей айтишника в магазине электроники, говорится на сайте регионального управления ФССП во вторник, 19 декабря.

«Встреча должностных лиц и гражданина Г. произошла в очереди на кассу: "сияющий" должник сжимал в руках выписку на получение iPhone X», — рассказали в ведомстве. Молодому человеку пришлось отказаться от покупки гаджета (стоимостью 80 тысяч рублей) и на месте расплатиться с банком.

Как отмечают в службе судебных приставов, этот новосибирец, 1987 года рождения, нигде официально не работает и поэтому «решил, что кредитные деньги с него не смогут взыскать». Но сотрудники ведомства узнали, что парень занимается разработкой сайтов и недавно получил деньги за свои услуги от коммерческой организации. Выяснили они и о его желании приобрести новый смартфон, после чего устроили засаду в магазине.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что общая сумма задолженности россиян по уплате алиментов составляет более 100 миллиардов рублей. Об этом рассказали на пленуме в Верховном суде.

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