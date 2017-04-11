Предполагаемый убийца спрятался от североосетинской полиции под одеялом

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в двойном убийстве, прятавшегося от полиции под одеялом в автобусе. Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

По данным регионального ведомства, мужчина совершил преступление в одном из частных домовладений садоводческого товарищества «Учитель», после чего скрылся. Полицейские смогли за несколько часов установить подозреваемых и выяснили, что злоумышленник направился в Краснодарский край.

Автобус с ним был остановлен во время сплошной проверки. В этот момент 43-летний мужчина, «понимая, что скрыться ему не удастся, предпринял последнюю попытку маскировки» и укрылся одеялом, однако его нашли и задержали, говорится в сообщении. Он признался в убийстве и сдал оружие.

Как передает управление Следственного комитета России по республике, трупы 40-летних мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили во Владикавказе поздно вечером 8 апреля. Уточняется, что задержанный — 41-летний житель города.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

В ноябре 2016 года сообщалось, что уклонявшийся от уплаты алиментов житель Тамбовской области спрятался от пришедших за ним судебных приставов за диваном, но его выдал храп.