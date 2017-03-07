Одного из самых разыскиваемых в Британии преступников нашли за шкафом

Сотрудники правоохранительных органов британского города Брадфорд (графство Уэст-Йоркшир, Англия) задержали одного из самых разыскиваемых преступников, после того, как обнаружили его во время обыска за шкафом. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на странице полицейского отделения в Facebook.

Правоохранители искали мужчину по четырем адресам и нашли в самом последнем доме. «Подозреваемый спрятался за шкафом. Он был задержан и доставлен в центр временного содержания», — отметили в полиции.

Задержанный подозревается в совершении многочисленных тяжких преступлений сексуального характера. Он будет депортирован на свою родину — в Словакию.

В ноябре 2016 года жительница американского штата Оклахома обнаружила в своем шкафу незнакомого мужчину, который оказался беглым преступником. 11-летняя Пресли Браун увидела отражение Рейса Кокса в зеркале в спальне. На крики американки прибежали ее родители. После потасовки с отцом девочки Кокс скрылся, украв 100 долларов. Каким образом он попал в дом, не сообщается.