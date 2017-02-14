«Самый сексуальный преступник в мире» вышел на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

Джереми Микс (Jeremy Meeks), известный как «самый сексуальный преступник в мире», принимает участие в нью-йоркской Неделе моды в качестве манекенщика. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает The Sun.

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Микс, как пишет газета, вышел на подиум 13 февраля в показе марки Philipp Plein. Среди зрителей показа были певица Мадонна, модель Кайли Дженнер и светская львица Пэрис Хилтон.

Микс получил известность в 2014 году: он был задержан за незаконное хранение оружия, и его фото было опубликовано на страничке полиции штата Калифорния в Facebook. Пользователи соцсетей активно постили кадры с ним, а модельные агентства начали присылать предложения прямо в тюрьму (он был приговорен к 27 месяцам лишения свободы). Выйдя на свободу весной 2016 года, мужчина заключил контракт с White Cross Management.