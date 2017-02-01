Daily Mail выдала чернокожих рэперов за банду преступников

Австралийский сайт газеты The Daily Mail проиллюстрировал материал об уличной банде фотографией английского рэп-коллектива. На это обратило внимание издание NME.

Автор заметки рассказал о преступной группировке Apex Gang, орудующей в австралийском Мельбурне. Жители города боятся выходить на улицу и просто находиться в собственном доме из-за того, что банда подростков держит в страхе всю округу.

Для иллюстрации опасной группировки издание использовало фотографию английских рэперов Section Boyz. Вероятно, журналисты просто взяли снимки из Twitter группы и размыли очертания лиц.

Музыкальный коллектив заметил неточность в материале и обратился к The Daily Mail в Twitter со словами «Нам не нравится, что вы используете нашу фотографию для рассказа о банде, к которой мы не имеет никакого отношения. Исправьте!».

Газета убрала из материала фотографию исполнителей, но многие пользователи успели заметить несоответствие и посмеялись над ситуацией.

К примеру, некоторые юзеры начали предлагать журналистам использовать другие снимки, на которых изображены известные персонажи.

В январе американский сайт глянцевого журнала Harper's Bazaar перепутал российскую телеведущую Ксению Собчак с певицей Мадонной. Издание опубликовало серию снимков знаменитостей, посетивших Неделю высокой моды в Париже. Под фото, где запечатлены Ксения Собчак, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко, значилось, что вместо телеведущей с девушками по улицам города гуляет Мадонна.