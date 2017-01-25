Harper's Bazaar перепутал Ксению Собчак с Мадонной

Американский сайт глянцевого журнала Harper's Bazaar перепутал российскую телеведущую Ксению Собчак с певицей Мадонной.

24 января журнал опубликовал серию снимков знаменитостей, посетивших Неделю высокой моды в Париже, с заголовком «Лучшие обладатели уличного стиля». Материал был подготовлен фотографом Тайлером Джо.

В фоторепортаже на одном из снимков запечатлены Ксения Собчак, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко, но в подписи значится, что вместо телеведущей с девушками по улицам города гуляет Мадонна.

25 января Собчак опубликовала в Instagram фото своего наряда для парижского мероприятия. Оказалось, что в нем же девушка позировала для репортажа Harper's Bazaar.

В ноябре 2016 года российские и испаноязычные СМИ, распространившие новость о якобы обнародованной кубинским правительством посмертной фотографии Фиделя Кастро, перепутали кадр с фотографией муляжа 2010 года.

Издание SPD Noticias сообщало, что кубинский телеканал Cubavision распространил посмертную фотографию лидера. При этом на сайте Cadena Tres («3 канал») отмечалось, что кадр является фальсификацией.