Две газеты вышли с одинаковыми фото и заголовками о Трампе

Фото: MediaPunch / face to face / Globallookpress.com

Два нью-йоркских таблоида — The New York Post и New York Daily News — к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа выйдут с почти идентичными первыми полосами. Об этом в Twitter сообщил репортер канала NBC Брэд Джаффи (Bradd Jaffy).

На опубликованных журналистом снимках видно, что обе газеты напечатали одинаковые заголовки — «Дон нового дня», а также выбрали схожие фото. Кадры были сняты на одном и том же мероприятии с разницей в несколько секунд.

Как отмечает The Hill, оба таблоида славятся провокационными и порой противоречивыми заголовками. Чем вызвано такое совпадение, они пока не пояснили.

В ноябре 2016 года после победы Трампа на выборах американский еженедельник Newsweek выпустил в продажу номер, посвященный победе Хиллари Клинтон. Издатели объяснили, что, как и другие СМИ, журнал подготовил два варианта номера — на случай победы того или иного кандидата. Но дистрибьютор по ошибке доставил в киоски варианты с Клинтон.