К поискам спрятавшегося под кроватью юного британца подключили полицию

В городе Гейтсхед (британское графство Тайн-энд-Уир), чтобы найти девятилетнего мальчика, который спрятался под своей кроватью, пришлось вызвать полицию с поисковыми собаками. Также к операции подключили вертолет, пишет Daily Mail.

49-летняя Мишелль Динниг (Michelle Dinning) сообщила о пропаже своего сына Джоша после того, как не обнаружила его утром в детской. Женщина хотела разбудить школьника, который должен был отправиться на занятия, но после безуспешных поисков решила, что он исчез.

По информации Daily Mail, к поискам ребенка подключили десятки офицеров полиции, которые прочесывали не только город, но и реку Тайн. Спустя четыре часа один из сотрудников правоохранительных органов нашел Джоша в шкафу, встроенном в его кровать. Почему мальчика не обнаружили раньше, неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в апреле сообщалось, что похороны пропавшего жителя Кении были отменены после того, как его обнаружили пьяным в соседнем городе. Кенийский мототаксист Уилсон Олуок (Wilson Oluoch) три недели не возвращался домой.