Из квартиры российского бухгалтера украли 11 миллионов рублей

В Московском районе Санкт-Петербурга из дома российского главного бухгалтера украли 11 миллионов рублей и драгоценности. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает «Фонтанка».

Воры забрались в квартиру на пятом этаже через окно, пока бухгалтер была на даче. Помимо денег они украли у потерпевшей около 30 ювелирных изделий стоимостью пять миллионов рублей. Женщина написала заявление в полицию.

Квартиру проверили кинологи, но следы преступников оборвались на заднем дворе, где их ждал припаркованный автомобиль.

Найти ценности в ближайших ломбардах также не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионерки украли сейф с 16 миллионами рублей. Силовики выяснили, что злоумышленники смогли отжать окно при помощи монтировки и проникнуть в помещение. Через некоторое время украденное хранилище с деньгами удалось обнаружить на улице Воротынская. Деньги не пропали. По-видимому, воры не смогли вскрыть сейф и вынуждены были его оставить.

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