Вынесен приговор укравшей миллионы у депутата Госдумы российской модели

В Москве вынесен приговор модели Ольге Синтюревой и ее сообщнику Ибрагиму Дудаеву, которые похитили 22 миллиона рублей из сейфа депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Жигарева. Пресненский суд столицы приговорил подельников к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, сразу после оглашения приговора девушку отпустили из-под стражи. Свой срок она будет отбывать после достижения ее ребенком возраста 14 лет. Ее сообщник остался под стражей.

По версии следствия, модель вместе с Дудаевым проникла в апартаменты депутата Жигарева, где, по ее сведениям, тот хранил деньги. Подельники украли из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.

Депутат, заметив пропажу, собирался обратиться в правоохранительные органы, тогда девушка выманила его якобы для беседы в безлюдное место и вызвала своего сообщника. Дудаев потребовал от депутата дать слово, что он не будет обращаться в правоохранительные органы, и пригрозил убийством, после чего избил потерпевшего.

Полицейские возбудили и расследовали уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Во время расследования уголовного дела депутату поступали регулярные угрозы, вследствие чего он был взят под госзащиту. Людей, угрожавших мужчине, продолжают искать. Осужденные в ходе судебного процесса своей вины в инкриминируемом им преступление не признали.

17 августа сообщалось, что модель Анна Лисовская приговорена к 3,5 годам лишения свободы за оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних.

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