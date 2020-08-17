Модель Анну Лисовскую приговорили к 3,5 года тюрьмы за порнографию

Модель Анна Лисовская приговорена к 3,5 года лишения свободы за оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Учитывая срок, который Лисовская провела в СИЗО, ей осталось провести в местах лишения свободы около 6-7 месяцев. Защита девушки уже заявила о намерении обжаловать приговор. Несколько лет назад Лисовскую обвиняли в совращении сестры-подростка бывшего молодого человека — однако доказать вину модели тогда не смогли.

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Анна Лисовская оказалась в центре внимания СМИ в 2016 году. Тогда в изнасиловании 22-летней девушки обвинили Александра Шарыго — сына российского бизнесмена Константина Шарыго, которого называют владельцем нескольких крупных транспортных компаний и миллионером.

9 января 2016 года Лисовская рассказала телеканалу LifeNews, что была изнасилована Александром Шарыго. Вскоре он сам сдался правоохранительным органам и был арестован. Отсидев в СИЗО около года, в январе 2017-го Шарыго был освобожден под подписку о невыезде.

Суда по его делу не было, но продолжение этой истории стало темой многочисленных обсуждений на российском телевидении. Через некоторое время обвинения в совращении несовершеннолетней предъявили уже Анне Лисовской.

Последний раз имя Александра Шарыго появлялось в СМИ в январе 2019 года. Тогда Следственный комитет Белоруссии сообщал, что сотрудники таможни в Бресте задержали гражданина России, который привез с собой из Польши гашишное масло и марихуану. По информации источников издания TUT.BY, речь шла об Александре Шарыго.

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