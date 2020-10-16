Описаны самые удобные для ограбления квартиры

Самыми удобными для ограбления становятся те квартиры, где жильцы дома не знакомы друг с другом. Из-за этого соседи не знают в лицо чужаков, которые могут присматривать себе объект для совершения преступления. Об этом пишет Readovka со ссылкой на специалистов по безопасности из John Lewis Home.

Эксперты описали метки, которые грабители оставляют на приглянувшихся квартирах. Например, они приклеивают к дверям флаеры. Если их никто не снимает — значит, в доме пусто.

Специалисты рекомендуют оповещать соседей, если хозяева жилья надолго уезжают. Преступники могут в течение очень долго времени наблюдать за квартирой и знать все привычки собственников, в том числе и «график посещаемости» дома.

Ранее в Великобритании воры обокрали частный дом всего за одну минуту. Злоумышленники вынесли из окна плазменный телевизор и скрылись вместе с ним.

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