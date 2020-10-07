Россиянин отпраздновал день рождения сына и попал под суд

В Астрахани в отношении местного жителя завели уголовное дело. Мужчина несколько дней праздновал день рождения сына, а после переночевал в чужом доме и обокрал его. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Россиянин на протяжении двух дней отмечал радостное событие и в итоге был отвергнут женой, которая не пустила его домой. Тогда мужчина продолжил празднование в караоке-клубе и решил переночевать в комнате, которую снимал несколько лет назад. Он нашел у хозяйки банки с тушенкой, поужинал ими и лег спать. Утром злоумышленник проснулся и, уходя, забрал с собой 25 тысяч рублей, телевизионную приставку и консервы.

О пропаже вещей и денег в полицию заявила хозяйка жилплощади. Женщина стала подозревать своего бывшего квартиранта. Правоохранительные органы проверили мужчину и нашли украденные вещи в его доме на чердаке. Они возбудили уголовное дело по статье «Кража». На данный момент расследование завершено, а документы переданы в суд.

В сентябре 2020 года мужчина из поселка Старое Ханино Тульской области незаконно проник в чужой дом, в котором хотел переночевать. Он попал в помещение через разбитое окно. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и в качестве наказания назначили восемь месяцев исправительных работ.

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