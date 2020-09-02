Россиянин украл из арендованного дома икону за миллион рублей

В городе Бийске (Алтайский край) хозяйка дома, сдаваемого в аренду, лишилась двух икон. Реликвии, одна из которых стоит около миллиона рублей, украл арендатор жилья. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

Съемщик проживал в доме с ноября 2019-го. В одной из комнат коттеджа владелица — 62-летняя пенсионерка — хранила две старинные иконы. Она изначально запретила жильцу трогать семейные реликвии.

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В начале минувшего августа хозяйка приехала к квартиранту, чтобы удостовериться в сохранности имущества, и обнаружила пропажу икон. Россиянин пояснил, что отдал их на время родственникам, пообещав вскоре вернуть на место. Однако через несколько дней он съехал, а иконы женщина так больше и не увидела. О случившемся она сообщила в полицию.

По оценке собственницы, одному из украденных образов около 450 лет, его стоимость составляет порядка миллиона рублей. Цена второй иконы, по мнению женщины, — 100 тысяч рублей.

Как установили полицейские, арендатор сдал реликвии в антикварную лавку. Ему за них заплатили немногим более тысячи рублей. Подозреваемый пояснил, что у него возникли финансовые трудности, и вырученные деньги он потратил на продукты питания. Мужчина признал свою вину, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

В марте 2018-го в Гусь-Хрустальном обиженный арендатор украл из квартиры хрусталь. Таким образом мужчина отомстил хозяйке жилья, принудившей его к выселению.

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