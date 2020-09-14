Россиянин решил переночевать в чужом доме и был наказан

В поселке Старое Ханино Тульской области россиянин незаконно проник в чужой дом, в котором решил переночевать. Из-за случившегося на него завели уголовное дело, сообщает «Слобода».

Мужчину признали виновным в рамках уголовного дела по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»). В качестве наказания он получил восемь месяцев исправительных работ. В течение этого времени нарушитель также обязан перечислять 15 процентов от заработной платы государству.

По данным следствия, мужчина совершил преступление в августе 2020 года. Тогда он постучал в дверь частного дома одной из жительниц поселка, и, не получив ответа, разбил окно, чтобы проникнуть в здание. В настоящий момент преступник может обжаловать приговор, поскольку постановление суда еще не вступило в силу.

В январе жителя города Заинска, Республика Татарстан, приговорили к шести месяцам исправительных работ. В августе 2019 года он незаконно проник в чужую квартиру и проживал в ней четыре месяца. Вернувшись домой, хозяйка жилплощади обнаружила гостя и позвонила в полицию.

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