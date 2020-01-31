Российская пенсионерка отбилась от грабителя и напоила его чаем

В Вологодской области пенсионерка отбилась от грабителя, который ночью пробрался в дом и принялся ее душить, а после разговорила его и напоила чаем. Однако это не помешало мужчине украсть у 91-летней труженицы тыла медали за участие в Великой Отечественной войне и 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.

Нарушитель в состоянии алкогольного опьянения проник в дом и начал душить и бить женщину. Та попыталась разжать его руки. Мужчина замешкался, отпустил пенсионерку и стал обыскивать ее сундук, заявив, что ему нужны 100 тысяч рублей. Хозяйка дома решила разговорить грабителя и успокоить. Она напоила его чаем и накормила пирогами. В процессе общения мужчина начал жаловаться на свою жизнь, рассказал про родственников и детство, просил не выдавать его полиции.

С утра, когда ночной гость ушел, женщина обнаружила пропажу своих 100 тысяч рублей и трех медалей за участие в ВОВ. Пенсионерка позвонила дочери, рассказала ей о случившемся, а потом догадалась, что нападавший, судя по его словам, скорее всего является братом жены ее внука.

Предположение подтвердилось. Мужчину, ранее неоднократно судимого, задержали в Великом Устюге. Он вместе со своим другом на деньги труженицы тыла снял гостиницу, купил обувь, одежду и продукты, таким образом потратив 39 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Грабитель свою вину признал лишь частично. По мнению мужчины, его действия должны квалифицироваться как кража, а не грабеж, потому что он хотел похитить чужое имущество тайно.

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