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Россиянин получил семь лет за уничтожение квартиры сестры

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В Омске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в поджоге квартиры. Мужчина уничтожил недвижимое имущество из-за конфликта с сестрой, сообщает NGS55.ru.

За причиненный пожаром ущерб в размере около миллиона рублей россиянину назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Окончательный срок составил семь лет заключения — суд учел, что мужчина ранее был неоднократно судим и сидел в тюрьме за разбойное нападение. Решение пока не вступило в законную силу.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в декабре 2018 года. До омича дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить недвижимость их матери на себя. Женщина это отрицала, однако он ей не поверил и решил поджечь квартиру. Мужчина купил на заправке десять литров бензина, а вечером, когда сестра была на работе, проник в помещение, облил все вещи, вышел за дверь и, просунув руку с зажигалкой через оставленную щель, поджег разлитый по полу бензин. Тушить возгорание пришлось 52 сотрудникам МЧС и представителям других экстренных служб. Сам поджигатель получил ожоги и попал в больницу.

В декабре 2019-го житель города Канска (Красноярский край) устроил пожар в квартире, принадлежащей его матери. Незадолго до ЧП россиянин 1981 года рождения поссорился с родительницей. После конфликта женщина ушла из дома. Обиженный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сжег в квартире шторы, а когда огонь стал распространяться, тоже ушел.

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