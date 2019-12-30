Многодетный россиянин купил квартиру у адвоката и тут же лишился ее

В Коми будут судить жительницу города Печоры, обманувшую добросовестного покупателя жилья. Женщина-адвокат продала свою квартиру многодетному отцу, получила деньги, а затем обманом заставила его расторгнуть сделку. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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Как выяснили следователи, адвокат заключила с потерпевшим договор купли-продажи квартиры стоимостью 1,6 миллиона рублей. Часть этих средств мужчина передал россиянке, другую долю она согласилась принимать по частям, то есть в рассрочку. Чтобы гарантировать внесение средств, женщина попросила покупателя подписать якобы соглашение о рассрочке. На самом деле документ являлся соглашением о расторжении договора купли-продажи недвижимости. Россиянин, доверяя адвокату, без сомнений подписал бумагу.

После этого женщина тут же приобрела право на проданную ранее квартиру и лишила многодетного отца, а также членов его семьи, крыши над головой. Вину в совершении преступления россиянка не признала. Уголовное дело в отношении злоумышленницы направлено в суд.

Ранее в декабре риелтор-аферист был задержан в Москве. Он продал чужую квартиру и присвоил вырученные деньги.

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