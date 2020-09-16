Россиянка купила две квартиры на украденные у брата деньги

Жительница города Первоуральска обманом продала дом брата, присвоила вырученные деньги и на них купила себе две квартиры. Об этом сообщает региональный портал JustMedia со ссылкой на данные прокуратуры Свердловской области.

Как было установлено в суде, женщина пообещала брату продать его дом и купить ему новое жилье. Для этого она убедила его оформить на ее имя нотариальную доверенность. Впоследствии аферистка попросила свою двоюродную сестру выступить в роли покупателя жилого дома, фиктивно его приобрести, указав в договоре купли-продажи стоимость 900 тысяч рублей. После регистрации сделки родственница официально вернула недвижимость сестре, оформив договор дарения. В дальнейшем подсудимая продала дом третьим лицам за 2,3 миллиона рублей.

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Полученные деньги она фактически украла — потратила на личные нужды, в частности, на приобретение двух квартир за 1,3 миллиона и 1,2 миллиона рублей. В одну из квартир женщина поселила брата, при этом он думал, что недвижимость принадлежит ему, однако вскоре получил квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых собственницей жилья была указана его сестра.

Раскрыв обман, пострадавший обратился в полицию. В отношении его сестры возбудили уголовное дело. Решением суда она приговорена к трем годам лишения свободы.

Ранее, в конце августа, сообщалось о 92-летней женщине-ветеране, которая отвоевала квартиру у родственников. Пенсионерка подарила жилье родным, договорившись, что будет в нем жить остаток жизни. Но близкие через некоторое время отправили ее в дом престарелых и отказались пускать обратно в квартиру. Ветерану пришлось обращаться за помощью в прокуратуру.

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