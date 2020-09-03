Россиянин случайно купил чужую квартиру

Житель российского города купил квартиру. Однако позже он узнал, что недвижимость уже была продана, но не ему. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

В Костроме 36-летний россиянин решил приобрести квартиру в доме на улице Нижняя Дебря, который находился в процессе строительства. Тогда мужчина заключил договор и внес аванс — 600 тысяч рублей. Однако спустя время подрядчик не потребовал полную сумму, а некоторые жильцы начали получать ключи. Тогда костромич выяснил, что его квартира уже была продана другому собственнику на начальной стадии строительства дома. Он написал заявление о мошенничестве.

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Местный отдел УМВД начал проверку в отношении руководителя строительной фирмы. Тот заявил, что договора не заключал, а подпись на документе, который предъявляет оставшийся без квартиры мужчина, является подделкой. Позже экспертиза подтвердила, что на экземпляре договора стоит подпись подрядчика. Органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и обещали провести проверку других сделок этой строительной фирмы.

В феврале 2020 года была раскрыта мошенническая схема риелтора из Костромы. Восемь лет назад он присвоил себе квартиру умершего хозяина, оформил ее на своего родственника, а потом переоформил на свое имя и начал сдавать в аренду под офис. Спустя время мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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