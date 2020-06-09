Россиянка захотела продать дом и лишилась денег

У жительницы города Сарапула похитили 300 тысяч рублей под предлогом покупки дома через сайт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Женщина разместила в интернете объявление о продаже дома. Ей позвонил потенциальный покупатель, который захотел перевести россиянке аванс в 100 тысяч рублей. Для этого мужчина попросил хозяйку дома подойти к банкомату и совершить около 30 платежей на разные номера.
После переводов у женщины возникли сомнения: деньги она так и не получила, а с ее счета списалось 300 тысяч рублей. Когда «покупатель» спросил, есть ли у россиянки еще какие-нибудь банковские карты, она поняла, что ее обманули. Лишившись сбережений, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее сообщалась, что в Калуге женщина хотела приобрести квартиру и передала деньги посреднику — своей подруге, которая работала риелтором. Но та сделку не заключила, а все полученные средства похитила.