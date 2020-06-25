Женщина сняла квартиру и обманом продала ее ипотечникам

Приехавшая из Белоруссии женщина сняла квартиру у жительницы Костромы, подделала документы и продала недвижимость другим людям. Для покупки они привлекли ипотеку и средства материнского капитала. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Россиянка решила сдать злоумышленнице свою двухкомнатную квартиру. Женщины подписали все документы и договорились об оплате. Спустя некоторое время хозяйка решила навестить арендатора — та вовремя не заплатила. Но оказалось, что внутри уже делают ремонт. Незнакомые люди заявили обманутой собственнице, что они купили это жилье и даже успели здесь зарегистрироваться. Судя по бумагам, часть суммы для сделки была взята в ипотеку, а также с помощью маткапитала.

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Уже бывшая хозяйка недвижимости обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск съемщицы — ею оказалась 42-летняя уроженка Владимирской области, ранее уже судимая за аналогичное преступление. Задержали подозреваемую на железнодорожном вокзале в Ярославле. При личном досмотре злоумышленницы были обнаружены оттиски ключей в пластилине, несколько ключей от банковских ячеек и записи.

Выяснилось, что женщина по поддельному паспорту и поддельной доверенности, оформленной турецким нотариусом, составила фиктивный договор купли-продажи и зарегистрировала право собственности. После этого мошенница продала квартиру ничего не подозревающим покупателям. В настоящее время женщину взяли под арест, возбуждено уголовное дело.

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