Российская пенсионерка захотела стать трейдером и потеряла деньги на квартиру

В Костроме полицейские начали проверку по факту дистанционного мошенничества более чем на 4 миллиона рублей. Эти деньги у 77-летней местной жительницы, планировавшей купить квартиру, предположительно, выманил аферист, сообщает Kostroma.Today.

Пенсионерка накопила крупную сумму на покупку жилья, но захотела заработать еще больше. Она начала искать возможности трудоустройства в интернете, и через некоторое время с ней связался молодой человек, пообещавший ей место трейдера на бирже. Он попросил женщину предварительно пройти платное онлайн-обучение.

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На протяжении трех месяцев россиянка добровольно платила за разные обучающие программы. Как только пострадавшая соглашалась на подходящую для нее вакансию, «консультант» убеждал ее вновь пройти платное обучение, но уже по другой специальности. В начале мая мужчина стал предлагать ей работу, но попросил оплатить оформление документов, а также внести первоначальный взнос. Женщина перевела на указанный счет личные сбережения, после чего аферист перестал выходить на связь. По словам пенсионерки, на афере с трудоустройством она потеряла в общей сложности 4,6 миллиона рублей.

Ранее в мае россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства. У многих финансовых организаций, впрочем, есть технические возможности, позволяющие предотвращать такие атаки.

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