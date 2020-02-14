Российский риелтор присвоил квартиры умерших и заработал на них

В Костроме риелтор незаконно присваивал недвижимость умерших людей, а затем зарабатывал на ней. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Преступную деятельность мужчина начал в 2012 году. Тогда 41-летний россиянин подделал договор купли-продажи квартиры от имени ее хозяина, умершего в 2000 году, на своего родственника. Потом злоумышленник переоформил жилплощадь на себя и начал сдавать в ее аренду под офисные помещения.

В 2019 году риелтор незаконно оформил на себя «двушку», владелец которой умер несколькими годами ранее, а затем продал жилье ничего не подозревающим людям.

Мужчину задержали, свою вину он не признал. Возбуждено уголовное дело.

В декабре 2019 года в Москве обезвредили банду лжериелторов, которые обманывали потенциальных арендаторов жилья. Их ежедневный заработок составлял около 200 тысяч рублей.

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