Захарова: Обязательство Киева нарастить мобилизацию за кредит ЕС — геноцид народа Украины

Обязательство Киева нарастить мобилизацию в обмен на кредит Европейского союза (ЕС) является не чем иным, как реализуемый президентом Украины Владимиром Зеленским геноцид своего народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что это, вы спросите? Это осуществляемый Зеленским геноцид своего собственного украинского народа», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что на Украине все чаще звучат призывы снизить возраст мобилизации до 22 или сразу до 18 лет. Кроме того, по ее словам, среди населения страны активно распространяются слухи о том, что Киев обязался существенно нарастить количество мобилизуемых в обмен на кредит от ЕС в размере 90 миллиардов долларов.

Ранее Захарова посоветовала «коалиции желающих» вспомнить судьбу Наполеона. Она обратила внимание, что саммит прошел в парижском Доме инвалидов, где похоронен Наполеон Бонапарт, который в свое время также собирал «коалицию желающих», но в итоге проиграл войну с Россией.