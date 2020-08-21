Девушка сделала брата бездомным и нашла понимание в сети

Пользовательница Reddit с ником throwawayrent222 рассказала, что намеренно сделала брата бездомным, и нашла понимание в сети. Пост девушки набрал 9,5 тысячи одобрительных оценок и больше тысячи комментариев, в которых другие юзеры предположили, что она поступила правильно.

По словам throwawayrent222, ее старший брат всегда был «золотым ребенком» и поэтому все получал от родителей: так, они оплатили ему учебу и аренду квартиры. В то же время она и ее сестра были вынуждены самостоятельно искать деньги на эти нужды. Несмотря на помощь матери и отца, их сын вылетел из университета, пошел на низкооплачиваемую работу и в итоге вместе с женой и трехлетним сыном поселился у них.

«Сейчас родители планируют уходить с работы, так что им нужен дом поменьше, чтобы они могли его себе позволить», — рассказала пользовательница. Из-за этого перед ее братом встал выбор: или он будет делить комнату с кем-то из членов семьи, либо он переселится к одной из сестер. На связи с родителями сейчас находится только throwawayrent222, поэтому они и попросили ее приютить родственника.

«Ни за что не позволю этому случиться», — заявила рассказчица. Она объяснила, что брат и его жена ленивые, они никак не помогают по дому, при этом его супруга даже не работает. «К тому же мой племянник — это чистая копия своего отца», — отметила throwawayrent222. Она сказала родителям, что не станет жить с братом, и тогда они потребовали от нее выступить гарантом, без которого он сам не сможет снять квартиру. Девушка отказалась, посчитав, что ее родственник будет не в состоянии оплачивать жилье.

«Брат с тех пор звонил мне несколько раз и спрашивал, нормально ли я чувствую себя из-за того, что сделала его семью бездомной. Родители не разговаривают со мной. Я начинаю чувствовать себя виноватой», — поделилась throwawayrent222. Она рассказала обо всем этом сестре, и та поддержала ее, отметив, что их брат наконец будет жить взрослой жизнью, как все они.

Эту мысль развили и пользователи Reddit в комментариях. Многие указали на то, что рассказчице стоит заботиться о себе, а не о старшем брате. Кроме того, они обратили внимание на то, что родители throwawayrent222 сделали только хуже тем, что постоянно опекали сына, вырастив в итоге «вечного ребенка».