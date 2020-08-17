Бабушка со старой фотографии обрела фанатов благодаря одной детали на снимке

Пользователь Reddit с ником boomermemeboy опубликовал старую фотографию своей бабушки со свадьбы ее дочери. Родственница попала в кадр в кепке с надписью Fuck Everybody («***** всех») и благодаря этому обрела фанатов в сети.

Бабушка автора поста очаровала комментаторов не только своим головным убором. Многие обратили внимание еще на одну деталь: она пришла на церемонию во всем черном. «Полная оторва», — заметил на это nothingeatsyou.

Кроме того, пользователи обратили внимание на выражение лица выходившей замуж девушки. «Оно так и говорит: "Что за фигня, мам?"» — пошутил boomermemeboy. Комментаторы также заметили, что его тетя выглядит очень злой на этой фотографии, потому что ее мать «украла шоу».

Ранее в августе пользователь Reddit с ником Dauntless1 воссоздал фотографию 73-летней давности, которую сделал его дед в Японии. Комментаторов удивила одна деталь, которая совпала на обоих снимках: Императорский дворец, запечатленный на обоих снимках, сохранился до наших дней, несмотря на возникшую вокруг него плотную застройку.