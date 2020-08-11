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Отец увидел дочь впервые в жизни и не вытерпел ее

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Фото: Depositphotos

Пользователь Reddit рассказал, как впервые в жизни увидел дочь и испытал разочарование от этого знакомства. В посте отец пояснил, что не смог вытерпеть девушку, несмотря на родственные узы. Публикация набрала более 7,5 тысяч лайков.

По словам мужчины, когда ему было 16 лет, возлюбленная забеременела от него. Однако ее семья увезла девушку и прервала общение пары, не давая им возможности увидеться. Через некоторое время он прекратил попытки и создал новую семью. Спустя годы дочь, рожденная от подростковых отношений, разыскала его и попросила о встрече.

«Я был воодушевлен возможностью воссоединиться с ней, однако вскоре узнал, что внутри нее есть горечь и отвращение [ко мне] от всей той лжи, что наговорила семья ее матери», — пояснил автор. Так, ей сказали, что именно отец сбежал от них после ее рождения.

Последней каплей для мужчины стало то, что дочь от возлюбленной постоянно критиковала его супругу и их семью. В первую встречу она заявила: «Ты ушел от моей мамы к ней? Да она даже не красивая!». В другой раз дочь посмотрела на семейный портрет. Изучив его, подросток пожелала, чтобы один из младенцев «не унаследовал внешность семьи его жены». Пару это вывело из себя, так как оказалось, что младенец умер через четыре месяца после рождения.

Отец пояснил, что больше не может продолжать общение с дочерью. Он не принял извинений девочки и заявил, что не хочет видеть ее у себя дома. «Я больше так не могу. И похоже, что моя жена тоже», — заключил автор.

В комментариях многие посчитали, что мужчина имел право так отреагировать. По мнению пользователей, дочь выросла, но ведет себя некорректно. Некоторые, однако, посчитали, что отцу стоило проявить понимание. По словам shantae420, человек не может в одночасье забыть все то, что ему говорили годами. Юзер предложил ему и супруге встретиться с дочерью еще раз и детально все обсудить.

Ранее американка Алисия Уоррен (Alicia Warren) рассказала, как нашла своего отца, который даже не знал о ее существовании. Это случилось благодаря одной фотографии, которую она увидела в Instagram.

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