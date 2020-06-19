Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной фотографии

Американка Алисия Уоррен (Alicia Warren), проживающая в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), рассказала газете Metro, как нашла своего отца, который даже не знал о ее существовании. Это случилось благодаря одной фотографии, которую она увидела в Instagram.

34-летняя Уоррен никогда не знала отца. Ее мать рассказала, что в юности отдыхала на острове в Тихом океане и там познакомилась с офицером, с которым у нее закрутился роман. Они провели вместе несколько дней, после чего расстались, не обменявшись адресами. По возвращении домой женщина обнаружила, что беременна.

У матери героини не осталось об офицере никакой информации, кроме его имени — Питер Гольдстейн. Поиск в интернете Уоррен никак не помог, и тогда она обратилась в биотехнологическую компания, которая помогла ей найти мужчину, с вероятностью в 50 процентов приходящегося ей отцом. Затем женщина увидела фото Питера и заметила, как сильно она на него похожа.

Мужчина на тот момент был женат и имел двоих детей. Алисия вышла с ним на связь и «шокировала» его. «Мы очень много разговаривали перед тем, как встретиться. Так что мы оба чувствовали себя комфортно», — рассказала она. 6 июня дочь и отец впервые встретились. Теперь они договорились видеться каждые выходные.

16 июня британец Джек Каллоу (Jack Callow) выложил в Twitter фотографии с шуточной свадьбы с Реной Ютлой (Rena Jutla). Дети «поженились», когда им было по четыре года, и после этого расстались на 16 лет. Пост стал вирусным, и после этого девушка его увидела и отреагировала. Каллоу считает, что им удалось встретиться только благодаря активности юзеров.

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