«Поженившиеся» дети расстались на 16 лет и встретились благодаря одной шутке

Британец Джек Каллоу (Jack Callow) выложил в Twitter фотографии с шуточной свадьбы с Реной Ютлой (Rena Jutla). Дети «поженились», когда им было по четыре года, и после этого расстались на 16 лет, пишет BuzzFeed.

— Black Lives Matter ✊🏾🇻🇨 (@Jxck_C) 06 июня 2020, 15:05

Каллоу в твите пошутил о том, что он столько лет не видел свою супругу, приложив четыре снимка с церемонии. Пост стал вирусным, собрав 352 тысячи лайков и почти 44 тысячи ретвитов. Кроме того, в комментариях юзеры выразили восхищение этой историей, а некоторые из них пообещали помочь Джеку найти девушку. В итоге им удалось это сделать: Рена увидела запись и ретвитнула ее.

Благодаря активности пользователей сети «мужу и жене» удалось встретиться, рассказал BuzzFeed Каллоу. «Это продемонстрировало мне силу интернета», — заметил молодой человек. Ютла же выразила свое удивление от того, насколько сильно разошелся твит. Также она порадовалась тому, что большинство комментариев под ними были очень милыми. Некоторые из них после воссоединение «супругов» потребовали, чтобы они поженились по-настоящему. Однако Каллоу отметил, что сейчас находится в отношениях.

В марте пользователь Reddit создал подробный график, отражающий, как его организм отреагировал на тяжелый разрыв отношений. По словам комментаторов, автор записи наглядно продемонстрировал влияние расставания на здоровье и подтвердил, что образное выражение «разбитое сердце» не так далеко от реальности.

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